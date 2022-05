Australiër vecht zes minuten lang met kwade reuzenkangoeroe om honden te beschermen: “Het was hij of ik”

Een 59-jarige man uit Australië heeft het zes minuten lang opgenomen tegen een reuzenkangoeroe “in een kwade bui”. Cliff Des zag dat het dier, dat zo’n 1 meter 80 groot was, zijn twee honden bedreigde in de tuin en wilde het wegjagen. Maar dat zinde de kangoeroe niet, die zijn aandacht op de vijftiger richtte. "Toen ik vluchtte, struikelde ik en de kangoeroe sprong op mijn rug”, getuigt Des in de Australische media. “Ik wist dat hij me goed zou aanpakken als ik me niet verdedigde, het was hij of ik.”