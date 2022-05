Olympische vlaggentournee Parijs 2024 begint met ‘flashmob’ op Grote Markt in Brussel: “We moeten jongeren doen dromen”

De olympische en paralympische vlaggen kwamen dinsdag op de Grote Markt in Brussel aan als eerste etappe van een internationale vlaggentournee richting de Spelen van Parijs in 2024. Driehonderd jongeren, die verschillende landen vertegenwoordigden, verwelkomden de vlaggen met een grootse flashmob. Cédric Van Branteghem, de CEO van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), ziet de nabijheid van de Franse hoofdstad als een troef om jongeren in ons land warm te maken voor het grootste sportevenement ter wereld.

De olympische en paralympische vlaggen blijven traditioneel in de gaststad tot het begin van de Spelen, maar de voorbije maanden legden ze al een hele reis af door Frankrijk. Nu staken ze voor het eerst de grens over naar België, waar ze een feestelijk onthaal kregen op de Grote Markt van Brussel. Van Branteghem zag vanop de eerste rij atlete Anne Zagré de olympische vlag de Markt opdragen en zwaaide nadien zelf even met de vlag, te midden van een enthousiaste menigte.

“Het is geweldig om al deze jongeren hier samen te zien”, zei Van Branteghem nadien op een persmoment in het Brusselse stadhuis. “Je voelt hier echt de olympische waarden, zoals respect voor elkaar en alle nationaliteiten die samenkomen. Die waarden moeten we blijven uitdragen. We moeten jongeren ook doen dromen, dat is toch het doel van de Spelen.”

De 43-jarige ex-atleet denkt dat de nabijheid van Parijs “een enorme troef” kan zijn voor de Belgische jeugd. “We willen naar onze jongeren de boodschap uitdragen dat iedereen ooit naar de Spelen kan gaan, dat dienen ze te beseffen. De Spelen vinden in 2024 vlakbij plaats. Dat moeten we uitspelen op scholen en in sportclubs.”

De beelden:

© BELGA

