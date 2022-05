Uitbater Guy Vanstraelen: “Ik heb er niet lang over moeten nadenken toen ze me voorstelden om nog drie jaar verder te doen.” — © Sven Dillen

Hasselt

Goed nieuws voor trouwe klanten van brasserie De Vogelsanck in de Hasseltse Demerstraat. Uitbater Guy Vanstraelen (67) is met eigenaar Alkimmo overeengekomen om nog 3 jaar langer door te gaan. “Dit is een echt godsgeschenk.”