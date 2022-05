Coach van Novak Djokovic hoopt dat zijn pupil tegen Rafael Nadal opnieuw uitgefloten wordt op Roland Garros

Dinsdagavond om 20u45 staat de eerste echte topaffiche van Roland Garros 2022 op het programma: Novak Djokovic tegen Rafael Nadal. Djokovic kreeg het al zwaar te verduren in Parijs. Een groot deel van het publiek is tegen hem gekeerd sinds begin dit jaar, toen de ongevaccineerde Serviër via omwegen probeerde om toch deel te nemen aan de Australian Open.

Voor zijn wedstrijd in de vierde ronde tegen Diego Schwarzmann afgelopen zondag werd Novak Djokovic uitgejouwd door de fans in Parijs. Het had echter geen invloed op zijn spel, want hij plaatste zich vlotjes voor de kwartfinale.

Volgt er dinsdagavond opnieuw boegeroep vanuit de tribunes? Volgens zijn coach John McEnroe is zou dat alleen maar goed nieuws betekenen voor Djokovic. “Ik ben blij dat 80 procent van het publiek tegen Novak is”, aldus ex-tennisser McEnroe bij Eurosport. “Dan heeft hij een reden om boos te worden en nog harder te vechten. Hij doet dat beter dan wie ook. Ik kon dat niet zo goed. Het had op mij een meer negatieve dan positieve invloed.”

“Novak wil al lange tijd dezelfde mate van respect als Federer en Nadal en dat drijft hem, maar ik vind het persoonlijk oneerlijk”, vervolgde McEnroe. “Het is iets dat ik niet uit kan leggen. Ik weet niet wat het is. Hij verdient het om op hetzelfde niveau te staan. Ik weet zeker dat het frustrerend is. Uiteindelijk zullen ze hem leuker vinden als hij gestopt is met tennissen, wat bij mij ook het geval bleek. Maar op het moment zelf is het frustrerend. Soms is het je eigen schuld, maar ik denk vooral dat het komt doordat die andere twee zo waanzinnig zijn.”