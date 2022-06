Joseph van Ratingen (1935-2022), de Lanakenaar die in Hasselt het bekende friteusemerk Fritel oprichtte, de marktleider in België. — © RR

Hasselt

In Hasselt is zaterdag Joseph van Ratingen overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van Fritel, Belgisch marktleider in friteuses. “Zijn friteuse, dat was echt alles voor hem”, vertelt zijn dochter en opvolgster.