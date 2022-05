3M in beroep tegen conclusies van OVAM over bodemonderzoek

Chemiebedrijf 3M heeft een administratief beroep ingediend bij de Vlaamse regering tegen de conclusies die OVAM heeft getrokken uit het beschrijvend bodemonderzoek waarin 3M de PFOS-vervuiling rond zijn site in Zwijndrecht in kaart liet brengen. Dat laat OVAM dinsdag weten. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zal zich moeten uitspreken over het beroep, dat volgens OVAM niet opschortend werkt.