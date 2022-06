Jacky Lafon keert terug naar ‘Familie’ als eregaste tijdens de verjaardagsshow in de Lotto Arena. “Dat doet deugd, want ik dacht dat VTM niet meer maalde om mijn personage.”

En of het een feestjaar wordt voor Jacky Lafon (75). Niet alleen kan ze deze zomer eindelijk haar meermaals uitgestelde 55-jarige jubileum op de planken vieren, ze keert in september ook nog eens terug als tante Rita in ‘Familie’. Niet op televisie, wel in de Lotto Arena tijdens het ‘30 jaar Familie’-feest.