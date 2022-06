Wij moesten ook twee keer met de ogen knipperen, maar het is wel degelijk Bradley Cooper (47) die u op de foto ziet. De acteur staat momenteel op de set van ‘Maestro’, een film over het leven van Leonard Bernstein. Als de jonge versie van de gekende componist valt Cooper nog te herkennen, maar om hem ook te kunnen spelen in zijn latere jaren onderging hij een indrukwekkende metamorfose.