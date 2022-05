Tottenham verwelkomt Ivan Perisic, 33-jarige Kroaat voegt nieuwe club toe aan indrukwekkend palmares

De ex-speler van Roeselare en Club Brugge ondertekende een contract tot 2024. Bij Tottenham wordt Perisic herenigd met Antonio Conte, die Inter van 2019 tot 2021 coachte.

Perisic trad sinds 2015 aan voor Inter Milaan, dat hem in 2019-20 uitleende aan Bayern München. Vorig seizoen kroonde de polyvalente speler zich met Inter tot Italiaans kampioen, daar had de club elf jaar op moeten wachten. Dit seizoen hielp Perisic Inter aan de tweede plaats in de Serie A en de Coppa Italia, in 49 matchen was hij goed voor 10 doelpunten en 9 assists.

Voor zijn periode bij Inter speelde Perisic ook nog voor Borussia Dortmund en Wolfsburg.

Tottenham eindigde afgelopen seizoen op de vierde plaats in de Premier League.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen