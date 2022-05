Tiende geval van apenpokken vastgesteld in België, ook twee waarschijnlijke gevallen

Er is een tiende bevestigde besmetting met het apenpokkenvirus vastgesteld in België. Dat meldt het gezondheidsinstituut Sciensano dinsdag. Er is ook sprake van twee waarschijnlijke besmettingen.

Zaterdag was al melding gemaakt van een negende geval van apenpokken in ons land. Volgens de gegevens van Sciensano - die lopen tot maandag 30 mei - kon intussen dus één bijkomende besmetting worden bevestigd.

In België worden de besmettingen nog steeds uitsluitend vastgesteld bij mannen die seksuele contacten hebben met mannen. Het gaat om mensen tussen 28 en 43 jaar.

De besmette personen hebben een link met het fetisjfestival Darklands dat begin mei in Antwerpen plaatsvond, of hebben een reis naar het buitenland (Spanje of Portugal) gemaakt. In één geval werd de mogelijke bron van besmetting nog niet geïdentificeerd.

