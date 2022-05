Sterren uit originele ‘Jurassic park’ verbaasd over leeftijdsverschil: “Het voelde niet ongepast om verliefd te worden”

Sam Neill en Laura Dern, de hoofdrolspelers in de originele ‘Jurassic park’-films, waren zich destijds niet bewust van hun leeftijdsverschil. Dat vertellen ze in aanloop naar de nieuwe ‘Jurassic world’-film, waarin ze hun comeback maken.

Volgens Neill, tegenwoordig 74, realiseerde hij zich pas onlangs dat hij 20 jaar ouder was dan Dern, toen hij een artikel las met de titel “Oude knarren en meisjes”. Neill was 45 tijdens de opnames van de eerste ‘Jurassic park’-film, Dern was toen 26.

“Het ging over acteurs als Harrison Ford en Sean Connery die veel jongere tegenspeelsters hadden”, aldus Neill. “En plots ging het ook over mij. Ik dacht ‘Kom op, dat kan niet waar zijn’. Maar het was toen een volledig gepast leeftijdsverschil tussen een hoofdrolspeler en zijn tegenspeelster.”

Ook Dern, nu 55, zegt het “toen compleet gepast was om verliefd te worden op Sam. Het is pas nu we ons als maatschappij bewust worden van het patriarchaat dat ik me plots realiseerde: ‘Hey, we zijn niet even oud!’”

Bekijk hier de trailer van ‘Jurassic park: Dominion’