GEMEENTERAAD. Gouverneur zegt dat Wellen openbaarheid van bestuur schond

Wellen

Openbaarheid geschonden: De gouverneur oordeelt dat de gemeente Wellen de openbaarheid van bestuur heeft geschonden tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2022. Die zitting werd door corona nog online gehouden, maar het publiek en de pers konden de discussies niet volgen. De livestream was immers uitgevallen na een technisch probleem. Oppositiepartijen Open VLD, VAW en N-VA dienden daarop een klacht in. De gouverneur benadrukt dat de openbaarheid essentieel is, en dat Wellen de online gemeenteraad in de toekomst moet stoppen als er technische problemen zijn. De beslissingen van 25 februari worden wel niet vernietigd.

Eerbetoon: Tijdens de gemeenteraad bracht voorzitter Ellen Punie een eerbetoon aan de overleden schepen Johan Cabergs (Vooruit-ROB). Hij bezweek afgelopen maand na ziekte. De raadsleden hielden nadien een minuut van stilte voor hem. Wie de schepen op termijn zal vervangen, is voorlopig nog niet beslist.

Slagboom: De slagboom van het nieuwe containerpark blijkt al defect. Eigenlijk gaat het om de slagboom van het vorige containerpark die mee verhuisd is. Het defect zorgde de voorbij weken even voor problemen. Raadslid Gerry Briers (N-VA) vroeg wanneer die opgelost konden worden. “Er is een probleem met de kaartlezer,” aldus burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB). “We gaan dat spoedig aanpakken.”