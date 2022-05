Wat als je ouders je onder druk zetten over kleinkinderen? “Op een aanvallende vraag, moet je soms aanvallend antwoorden”

Opvallend nieuws. Een Indisch koppel met een grote kleinkinderwens eist maar liefst 600.000 euro schadevergoeding van hun zoon en schoondochter omdat er zes jaar na hun huwelijk nog geen kleinkinderen zijn. De zaak is gelukkig eerder uitzonderlijk en leidt wereldwijd tot hilariteit. Maar hoe reageer je eigenlijk op (schoon)ouders die te pas en te onpas vragen wanneer ze oma en opa worden? “Het is een aanvallende vraag, waarop soms een aanvallend antwoord nodig is om een duidelijke grens aan te geven”, zegt relatiedeskundige Rika Ponnet.