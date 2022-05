Fraudeonderzoek Acli Genk: voorzitter niet langer onder elektronisch toezicht

Genk

De voorzitter van de Genkse vzw Acli is van zijn enkelband verlost. De man stond sinds eind april onder elektronisch toezicht omdat hij verdacht wordt van gesjoemel met subsidies. Aan zijn vrijlating werden wel voorwaarden gekoppeld.

Een maand geleden bevestigde de raadkamer nog zijn aanhouding, waarbij de Genkenaar niet naar de gevangenis moest, maar wel een enkelband kreeg. Het onderzoek naar mogelijke wanpraktijken bij de vereniging, die vandaag door het leven gaat als de vzw Feniks, wordt nog volop gevoerd. Speurders zullen moeten achterhalen of het klopt dat er gefraudeerd werd met subsidiegelden. In de eerste meldingen luidde het dat het in totaal om zo’n 225.000 euro ging, verspreid over meerdere boekjaren. Maar in afwachting van de onderzoeksresultaten is het elektronisch toezicht momenteel niet meer nodig. ppn