GEMEENTERAAD. Tractorsluizen moeten sluipverkeer weghouden van Tongerse verkavelingswegen

Tongeren

Erosie: Om erosiebestrijdingsmaatregelen te kunnen uitvoeren in Rutten wordt met de landbouwer een recht van opstal afgesloten voor een perceel. De landbouwer krijgt in ruil gedurende 20 jaar een jaarlijkse vergoeding van 2.389 euro. Raadslid Leenders vindt dat de stad de grond beter kan onteigenen, omdat er anders binnen 20 jaar opnieuw moet onderhandeld worden. Schepen Vrancken reageerde: “Ik hoop dat het probleem van modderoverlast tegen dan opgelost is, maar ik heb geen glazen bol”.

Tractorsluizen: Om het sluipverkeer tussen de Romeinse Kassei en de Sint-Truidersteenweg tegen te gaan komen er tractorsluizen op de verkavelingswegen Koninksem naar Piringen en Koninksem naar Widooie. Volgens raadslid Leenders (N-VA) zijn tractorsluizen niet goed zichtbaar voor fietsers omdat ze in dezelfde kleur als het betonnen wegdek worden aangebracht. Schepen Jans ziet geen probleem: “Er is bebording voorzien op afstand en de constructie is uitgerust met reflectoren.”

Slagboom: Raadslid Vossen (N-VA) vroeg zich af waarom de bovengrondse parking van Q-Park aan de Clarissenstraat al maanden niet meer toegankelijk is. Schepen Jans heeft uitleg gevraagd bij Q-Park: “Het betreft hier een technisch probleem met de slagboom. Volgens de uitbater is het geen acuut probleem want ertegenover bevindt zich de ondergrondse parking van Q-Park en daar is voldoende plaats. We hebben aangedrongen op een snelle oplossing, maar ik vrees dat ze niet snel zullen ageren”, besloot de schepen.