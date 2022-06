Onze tv-tips: grote mindfuck, een bekende actrice én een déjà-vugevoel

Winona Ryder: fighting demons

NPO2, wo, 23.12u

In de jaren 90 gold de Amerikaanse actrice als één van de grootste sterren van Hollywood. Opgegroeid in een Californische commune met een alternatieve levensstijl, was ze van jongs af aan vertrouwd met de status van buitenbeentje. Haar persoonlijke worstelingen als outsider zijn van grote invloed geweest op de rollen die ze koos en die Winona Ryder beroemd maakten. Een goed gemaakte Duitse documentaire over deze bekende naam. (tove)

Déjà-vu

VTM 3, wo, 20.40u

Een bikkelharde politiethriller met een klein sciencefictionrandje. Topacteur Denzel Washington kruipt in de huid van inspecteur Carlin. Hij gaat op onderzoek uit na de ontploffing van een veerboot waarbij meer dan 500 slachtoffers vallen. Tijdens zijn speurwerk ervaart hij geregeld een déjá-vugevoel en dat blijkt niet toevallig te zijn. Het is vooral het sterke acteerwerk van de hoofdrolspeler dat de film naar een hoger niveau tilt. (tove)

Sharp objects

Canvas, wo, 21.55u

Een misdaadreeks die één grote mindfuck is en de vergelijking met grote namen als True Detective en Big Little Lies vlekkeloos kan doorstaan. De reeks gaat over een journaliste die een reportage maakt over twee vermiste meisjes waarvan één later dood blijkt te zijn. De opdracht brengt haar weer samen met haar neurotische moeder en stiefvader zodat ze weer wordt geconfronteerd met trauma‘s uit haar jeugd. Maar niets is wat het lijkt. (tove)