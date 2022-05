Xavier Malisse speelt op Roland Garros in Legends Trophy aan zijde van jeugdidool Mats Wilander: “Droom die uitkomt”

Malisse, die in 2004 samen met landgenoot Olivier Rochus het dubbelspel op Roland Garros wist te winnen, verschijnt woensdag aan de zijde van de voormalige Zweedse nummer een van de wereld en drievoudig Roland Garros-winnaar (1982, 1985, 1988) Mats Wilander.

© AFP

“Samenspelen met Mats is echt super. Het is een droom die uitkomt. Mats was mijn absolute idool als kind”, vertelde Malisse aan Belga. “Ik herinner me dat ik in de tennisclub van Waregem, waar hij peter was van de club, als zesjarige een paar ballen tegen hem mocht slagen. Na mijn carrière ben ik hem nog eens tegengekomen op een exhibitietoernooi in Stockholm (in 2015, red.), maar ik heb nooit het genoegen gehad om tegen hem te spelen. Woensdag spelen we voor het plezier, maar ik ga later vandaag met Mats wat balletjes slaan om toch wat voorbereid te zijn”, vertelde Malisse nog.

“Het is altijd een plezier om terug te keren naar Roland Garros. Ik heb goede herinneringen aan deze plek. Het is echt een droomscenario om samen met een geweldige speler als Mats te kunnen terugkeren. Het wordt sowieso genieten”, sloot hij af.

Xaver Malisse en Mats Wilander werden op de Legends Trophy ingedeeld in poule A. Daar treffen ze in het dubbelspel de Cyprioot Marcos Baghdatis en de Kroaat Goran Ivanisevic en de Franse duo’s Sébastien Grosjean/Cédric Pioline en Mansour Bahrami/Julien Benneteau.