ROLAND GARROS. 18-jarig toptalent Cori Gauff stoot door naar halve finales

Het 18-jarige toptalent klopte in een Amerikaanse onderonsje voormalig US Open-winnares Sloane Stephens (WTA 64) in twee sets met 7-5 en 6-2. Stephens stond in 2018 in de finale van Roland Garros.

Bij de laatste vier treft Gauff Martina Trevisan (WTA 59). De Italiaanse versloeg in haar kwartfinale op het gravel in Parijs de Canadese Leylah Fernandez (WTA 18) met 6-2, 6-7 (3/7) en 6-3. Gauff en Trevisan staan voor het eerst in een halve finale van een grandslamtoernooi.

Gauff rekende eerder dit toernooi al af met Alison Van Uytvanck (WTA 60) en Elise Mertens (WTA 32).