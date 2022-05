Crossmotor in Heusden-Zolder in beslag genomen na gevaarlijk rijgedrag

Heusden-Zolder

De politie van Heusden-Zolder heeft dinsdagnamiddag een crossmotor in beslag genomen na meldingen over gevaarlijk rijgedrag. De 20-jarige motorrijder had geen rijbewijs en was niet in orde met de verzekering. Hij reed altijd zonder helm. Vanuit de wijk Lindeman, de Koolmijnlaan en de wijken langs Sluisbamd kwamen er klachten bij de politie.