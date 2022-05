Uitspraak in proces Depp vs. Heard verwacht: dit waren de opvallendste momenten

De uitspraak van de jury in de fel gemediatiseerde rechtszaak tussen de Amerikaanse acteurs Johnny Depp en Amber Heard zit eraan te komen. Depp daagde Heard voor de rechter na een opiniestuk in The Washington Post, waarin ze hem (impliciet) beschuldigde van huiselijk geweld. Hij beschuldigde haar daarom voor smaad. Tijdens het proces gingen de beschuldigingen van geweld heen en weer. De getuigenissen spraken elkaar vaak tegen.

1. Hij ontkent, zij ontkent

Depp ontkent de aantijgingen dat hij Heard of een andere vrouw ooit geslagen heeft. Hij wijst met de vinger naar Heard omdat ze hem zou hebben ‘gepest’ met ‘vernederende scheldwoorden’.

Ook Amber Heard beweert zelf het slachtoffer te zijn van partnergeweld. Ze vertelt aan de jury over het moment waarop Depp haar voor de eerste keer zou hebben aangevallen.

2. Het incident in Australië

Depp en Heard getuigen beiden over hun versie van een ruzie begin 2015 in Australië, waar Depp toen was voor de opnames van de vijfde film in de reeks Pirates of the Caribbean.

Volgens Depp gooide Heard met een wodkafles, die het topje van zijn middelvinger afsneed.

Heard ontkent haar ex-partner te hebben verwond en zegt dat zij degene was die die avond werd aangevallen. Ze beschrijft aan de jury hoe Depp haar seksueel zou hebben misbruikt met een fles drank.

3. Waar zijn de beloofde donaties?

Na de echtscheidingsregeling tussen Heard en Depp in 2017, kreeg Heard zeven miljoen dollar toegeschreven. Heard beloofde dat ze het bedrag zou doneren aan twee goede doelen: de American Civil Liberties Union (ACLU) en een kinderziekenhuis.

Maar die belofte kon Heard nog niet waarmaken, zo bleek in de rechtszaal. De ACLU ontving geen 3,5 miljoen, wel al 350.000 dollar. Heard verklaart dat ze in financiële problemen verkeert, vanwege het proces dat Depp tegen haar heeft aangespannen.

4. Kate Moss aan het woord

Nadat Heard het gerucht had aangehaald dat Depp het Britse supermodel Kate Moss in de jaren 90 van de trap zou hebben geduwd, werd Moss door het advocatenteam van Depp opgeroepen als getuige.

5. Tiktok kiest een kant

Nog voor de jury uitspraak heeft gedaan, lijkt de zaak voor het publiek al beklonken. Op het sociale netwerk TikTok schaart bijna iedereen zich aan de zijde van Johnny Depp. In een eindeloze stroom filmpjes, die miljarden keren zijn bekeken, wordt het team van Heard belachelijk gemaakt en worden Depp en zijn advocaten op handen gedragen.

