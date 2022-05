Kinrooi/Lanaken

Drie hondjes wachten nog op een nieuwe thuis na de mega-inbeslagname in Lanaken half februari. In een klap zat het dierenasiel in Kinrooi toen met 100 honden. Intussen blijft de vzw wel met een torenhoge factuur zitten. Alleen de dierenartskosten lopen al in de tienduizenden euro’s.