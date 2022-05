In de Koning Albertlaan in Maaseik is maandag rond 16.30 uur een fietser gevallen. De 15-jarige fietste op het fietspad vanuit Maaseik richting Neeroeteren. De fietser moest uitwijken voor een voertuig dat gedeeltelijk op het fietspad stond geparkeerd. De jongen viel. Hij werd met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. maw