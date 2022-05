Tongeren

“Dit is het debielste gijzelingsplan dat ik ooit gehoord heb.” Ook Dimitri De Béco gelooft niet dat er sprake was van een ontvoering van Silvio Aquino en om losgeld te vragen. Wel geeft hij toe dat zijn cliënt Sandro Hamidovic schuldig is aan doodslag. Goed voor een maximumstraf van 30 jaar.