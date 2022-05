Knalprestatie van tennisclub Wimbledon op Special Olympics

Na een driedaagse met heel veel inzet, spanning en vooral plezier, keerden de Truiense tennissers terug met schitterende resultaten. Dimitri Claesen en Toon Schoefs behaalden allebei een gouden medaille. Zilver was weggelegd voor Dennis De Herdt en Kasper Reynaerts. Gilles Pierseaux en Stef Hendriks kwamen met het bronzen eremetaal naar huis. Tenslotte was er nog een eervolle vierde plaats voor Leander Meus en Yens Ruymen. De club is terecht trots op hun prestaties. Bovendien mag de 28-jarige Hasselaar Dimitri Claesen België vertegenwoordigen op de Europese kampioenschappen G-tennis, die in het najaar plaats vinden in Boedapest en op de Special Olympics Wereldspelen van Berlijn in 2023.