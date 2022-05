U9 Boys 1 en U14 Girls 1 van Hasselt Stix schitteren op Antwerps hockeytornooi

De U9 Boys 1 en de U14 Girls 1 van veldhockeyclub Hasselt Stix namen met succes deel aan het Jeanine Speelerstornooi in KHC Dragons in Brasschaat.

Na de reguliere hockeycompetitie waarin U9 Boys 1 afgetekend kampioen werd in de hoogste divisie en teams uit topclubs als Beerschot, Victory en Dragons achter zich liet, nam het enthousiaste team deel aan het Jeanine Speelers jeugdtornooi in Dragons. De jongens speelden onder de gelegenheidsnaam van 'Ghost Stix' en wonnen naar goede gewoonte elke wedstrijd. De jonge ploeg, die ook enkele U8 spelertjes meenam, ging er voluit voor op het veld en maakte heel veel plezier na de wedstrijden.

Ook de U14 Girls 1 lieten zich weer opmerken. De meisjes, die een schitterende derde plaats behaalden in Nationaal 1, besloten om zich ook na de competitie helemaal te geven en trokken onder de naam 'Stixies from the Eighties' naar Brasschaat. Ze bleven ongeslagen en waren erg trots op hun overwinning. Het weer zat niet echt mee en de meisjes moesten af en toe dekking zoeken voor de plens- en hagelbuien, maar dat kon de pret niet bederven. Beide teams brachten opnieuw een mooie beker mee die de club met trots zal uitstallen in het clubhuis.