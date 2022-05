Seniorenclub Orseni Dilsen-Stokkem op bezoek bij grindbedrijf Steengoed

Vorige week brachten leden van de seniorenclub Orseni Dilsen-Stokkem een bezoek aan het grindbedrijf Steengoed in Rotem. De ontginning in het Maasland heeft grote proporties aangenomen en wordt door de bevolking met argusogen gevolgd.

Van gids Bob Daemen vernamen de bezoekers hoe de ontgrinding er zich ontwikkelde, beginnend met de bodemstudies, de vergunningen en de bouw van de installaties voordat aan productie kon gedacht worden. Zeer deskundig vertelde de gids de vele geheimen van de winning. Onder de anderhalve meter teeltlaag is 25 meter diep grind aanwezig. "We delven tot 15 meter", zei hij, wat bij een toehoorder de bedenking opriep: "Het Maasland is steenrijk."

De baggervergunning loopt tot 2038. Nadien zal het merendeel van de waterplassen weer aangevuld worden, weliswaar met een lager niveau om de Maas de gelegenheid te geven bij overstroming het water over een grotere oppervlakte te verdelen. Het ontgrindingsgebied Elen-Heppeneert is 180 hectare groot. Bijna alle werkzaamheden worden computergestuurd. Het binnenrijden van de vrachtwagens met weging, laden en opnieuw wegen duurt slechts 4 minuten. Namens de bezoekende Orsenileden feliciteerde en dankte de heer Hubert Ramakers de gids Bob met een cadeautje.