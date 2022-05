Gezinsbond Regio Maaseik nodigt trekkers uit

Na een uitgebreid ontbijt kregen ze de laatste informatie vanuit het bestuursorgaan van regiovoorzitter Eric Lox en educatief medewerkster Hilde van Hooydonk. Ook directeur van Gezinsbond Nationaal Jeroen Sleurs was naar Bree afgezakt om, na een korte uiteenzetting, de vragen te beantwoorden van de trekkers van de afdelingen. De ochtend werd afgesloten met een 'speeddate' met een glaasje cava. De 'Matriarchen' van de afdeling leerden ook wat olifantenmanagement is en kregen nog een rugzakje mee om alle opgedane kennis, de gekregen informatie en de opgevangen ideeën in te steken om te gebruiken in hun afdeling.