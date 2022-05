Houthalen-Helchteren

Afgelopen week gingen de leerlingen van het zevende STEM realisaties hout van Don Bosco Helchteren op bedrijfsbezoek bij Kinno + Cabinets in Houthalen. De leerlingen waren onder de indruk van het goed uitgerust machinepark. Ze merkten ook dat de kwaliteit van de keukens en badkamermeubelen van een zeer hoog niveau is. Het was alweer een leerrijke dag.