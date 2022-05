Schoonbroers krijgen 4 jaar cel omdat ze transport van drugspakketjes regelden via bouwfirma

In maart 2019 meldde de douane aan de Gerechtelijke Politie dat ze een pakket met grondstoffen voor de aanmaak van amfetamines hadden onderschept. Het afleveradres stond op naam van een bouwfirma uit Oudsbergen. Het pakket werd door een zender gevolgd. Op het moment van de levering door de postbode deed de politie een observatie. Daar zagen de inspecteurs hoe een 38-jarige Nederlander het pakket in ontvangst nam. Later bleek dat hij de bon ondertekende met een valse naam.

4 jaar cel

De Nederlander handelde samen met zijn 31-jarige schoonbroer. “Ik heb nooit de intentie gehad om iets strafbaars te doen”, zo klonk het bij de 31-jarige man. “Ik heb dit gedaan uit wanhoop.” De man verwees daarbij naar financiële problemen. Hij zou ingestemd hebben om tegen betaling bepaalde pakketjes in ontvangst te nemen voor een onbekende persoon. “Ik wist echt niet dat de inhoud met drugs te maken had.” Daarom betrok hij ook zijn 38-jarige schoonbroer bij de leveringen.

De mannen krijgen elk een celstraf van vier jaar en een geldboete van 16.000 euro. De procureur eiste de onmiddellijke aanhouding, maar daar ging de Tongerse rechter niet op in omdat er volgens de rechtbank niet te vrezen valt dat de mannen zullen vluchten of nieuwe misdaden zullen plegen.