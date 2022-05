Beringen neemt het in finale ‘Huis Gemaakt’ op tegen Antwerpen: stem tot middernacht op jouw favoriet

© vtm

“We zijn bij de laatste twee! Nu is het 50 procent kans dat we een huis kunnen winnen”, klonk het bij Younes en Eline toen ze dinsdagavond te horen kregen dat ze in de finale staan van Huis Gemaakt. De immer vrolijke Bilzenaar en de jonge mama uit Tongeren wonnen dit seizoen twee kamerprijzen, voor hun woonkamer en keuken, en eindigden bovenaan het klassement. Cédric en Anaïs zijn de andere finalisten. De dakwerker en ballerina maakten vooral indruk op de jury met hun badkamer. Maaseikenaar Emiel en zijn Brusselse vriendin Alexia zagen de finale - en de bijhorende hoofdprijs - net aan hun neus voorbijgaan. Zij sneuvelden dinsdagavond. “Dit is echt zuur”, klonk het bij hen. “Maar het is wat het is. Boortmeerbeek is gedaan, we zullen wel een ander dorp onveilig maken nu. Heel veel succes voor de andere koppels, dat de beste mogen winnen.”

Middernacht

Wie op woensdag 1 juni de grote finale wint, wordt bepaald door drie partijen. Er werd een grote kijkdag georganiseerd. Vijftig potentiële kopers brachten een bezoek aan de huizen en delen een stem uit. Ook 25 makelaars velden een professioneel oordeel en kiezen hun favoriet. Maar ook de kijkers thuis hebben iets te zeggen. Zij kunnen vanaf nu voor hun favoriet stemmen door ‘Antwerpen’ of ‘Beringen’ te sms’en naar 6677 of gratis te stemmen via vtm.be. Per platform is maar één stem geldig. Stemmen kan tot middernacht. Het verdict is woensdag te zien in de grote finale van Huis Gemaakt.

‘Huis Gemaakt’, VTM, 20.35 uur