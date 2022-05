ROLAND GARROS. Martina Trevisan is de eerste halvefinaliste

Martina Trevisan (WTA 59) heeft zich dinsdag als eerste speelster geplaatst voor de halve finales van het enkelspel op Roland Garros. De 28-jarige Italiaanse versloeg in haar kwartfinale op het gravel in Parijs de Canadese Leylah Annie Fernandez (WTA 18), het zeventiende reekshoofd, na twee uur en 19 minuten tennis in drie sets (6-2, 6-7 (3/7) en 6-3).

In de halve eindstrijd ontmoet Trevisan al zeker een Amerikaanse. Het wordt toptalent Cori Gauff (WTA 23) of voormalig US Open-winnares Sloane Stephens (WTA 64). Gauff rekende eerder dit toernooi al af met Alison Van Uytvanck (WTA 60) en Elise Mertens (WTA 32).

Trevisan is aan een uitstekend toernooi bezig in Parijs. Haar beste resultaat op Roland Garros was tot dusver een stek in de kwartfinales, in 2020. Eerder deze maand pakte ze in de Marokkaanse hoofdstad Rabat ook al de eerste WTA-titel uit haar carrière.

Junior Hanne Vandewinkel overleeft tweede ronde niet

Hanne Vandewinkel (ITF 23) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het enkelspel op het juniorentoernooi van Roland Garros. De achttienjarige Limburgse verloor na één uur en drie minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-0) van de Argentijnse Solana Sierra (ITF 38).

Vandewinkel is op het gravel in Parijs ook nog actief in het dubbelspel. Aan de zijde van de Russische Diana Shnaider staat ze in de tweede ronde. Vandewinkel en Shnaider zijn samen het vijfde reekshoofd.