Grootmoeder en kleinzoon zorgen voor afleiding terwijl dief juwelen van bejaarden steelt

Een Roemeense dief krijgt 36 maanden cel voor 13 diefstallen in heel België. Terwijl een vrouw en haar kleinzoon voor afleiding zorgden, sloop hij binnen in de woningen van bejaarden.

De inbrekersbende, waarvan de Roemeense man (57) en een Joegoslavische vrouw (50) de leiding hadden, was actief in 2021 en handelde telkens met dezelfde modus operandi. De 50-jarige grootmoeder belde samen met haar kleinzoon aan bij de bejaarde slachtoffers die ze zorgvuldig uitkozen. Met een smoesje probeerde ze de mensen af te leiden. Ze vroeg om iets te drinken, een balpen te lenen of om de woning te huren. Wanneer de vrouw en haar kleinzoon met de slachtoffers in gesprek waren, maakte de 57-jarige Roemeen van de gelegenheid gebruik om de woning te betreden en te doorzoeken. De bende was voornamelijk uit op juwelen en cash geld.

Juwelen van overleden zoon

“Het was donker en ik zag plots een vrouw aan het raam naar binnen kijken”, zo sprak een van de slachtoffers vorige maand voor de Tongerse correctionele rechter. “Uiteindelijk liep ze samen met haar kleinzoon langs de achterdeur binnen. Die was nooit op slot. Ze vroegen voor pen en papier om iets op te schrijven. Ik heb ze dat gegeven omdat ik niets anders durfde doen.” In tussentijd probeerde de mannelijke dief zijn slag te slaan. De feiten werden opgenomen door de bewakingscamera aan de woning van de vrouw.

Een ander slachtoffer werd vertegenwoordigd door een advocaat. “Ook daar gingen ze op dezelfde manier te werk. Mijn cliënte is 89 jaar maar sinds de gebeurtenissen heeft ze schrik in haar eigen woning. De dieven gingen ervandoor met een hoop juwelen. De verzekeraar heeft de materiële waarde terugbetaald, maar emotioneel zijn ze nog veel meer waard. Het ging om haar trouwring en een juweel dat ze cadeau kreeg van haar inmiddels overleden zoon.”

In totaal werden de man, de grootmoeder en haar kleinzoon gelinkt aan 13 feiten in Maasmechelen, Lanaken, Genk, As, Voeren, Houthalen en Kortenaken. Maar ook buiten Limburg, zoals in Tienen, Glabbeek en Heist-op-den-Berg, probeerden ze hun slag te slaan. Zelf in Nederland worden ze gelinkt aan diefstallen.

Antwerpse juwelier

Uiteindelijk werden de dieven ontmaskerd door het nazicht van de kentekenplaat van de Mercedes en Ford waarmee ze zich telkens verplaatsten. Die stond op naam van de echtgenote van de Roemeen. Uiteindelijk werd de wagen opgemerkt op het Kerkplein in As, waarna de verdachten gearresteerd werden.

De uitlezing van de telefoon van de Roemeense man leidde tot enkele bewijselementen, zoals foto’s van een hoop geld op de salontafel, zo stelde de procureur. Er was verder ook een link met een verdachte Antwerpse juwelier. “We vonden spraakberichten terug waarbij de man aan de juwelier vroeg hoeveel hij kon krijgen voor de juwelen die hij wilde verpatsen. Die juwelier is bovendien bekend voor heling”, zo sprak de aanklager.

Juweel als cadeau

De Roemeense man krijgt een celstraf van 36 maanden en een boete van 2.000 euro. De Joegoslavische vrouw moet voor 30 maanden naar de gevangenis en een boete van 1.200 euro ophoesten. De vrouw van de Roemeense dief werd vervolgd voor heling omdat ze in het bezit was van enkele gestolen juwelen, maar zij kreeg de vrijspraak. “Als je een juweel krijgt van je partner, dan denk je er niet aan dat dat gestolen kan zijn. Mijn cliënte was gewoon blij dat ze een cadeau kreeg”, zo stelde haar raadsman. De kleinzoon werd niet vervolgd voor de correctionele rechtbank omdat hij minderjarig is.

In totaal moeten zij drie slachtoffers vergoeden. Het gaat om bedragen van 550 euro, 500 euro en 750 euro. De andere burgerlijke belangen worden aangehouden.