Voor Nigella Lawson kan een lekkernij heel simpel zijn. Zo is de Britse keukenprinses verzot op een boterham, belegd met niks dan boter en een handvol chips. Waar komt die snack vandaan? En is het echt lekker? Wij bereidden de zogenoemde crisp sandwich die ze promoot via Instagram en zetten onze tanden er aarzelend in.