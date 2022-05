Definitief: Sergio Pérez nog zeker twee jaar teamgenoot van Max Verstappen

Het was sinds zondag het slechts bewaarde geheim in de Formule 1-paddock. Sergio Pérez (32) heeft zijn contract bij Red Bull Racing verlengd. De Mexicaan blijft nog zeker twee seizoenen aan het topteam verbonden.

Nu blijkt dat Pérez daadwerkelijk afgelopen weekeinde in Monaco, in aanloop naar de race, zijn krabbel heeft gezet onder een contract tot en met 2024. Teamgenoot en regerend wereldkampioen Max Verstappen ligt na zijn enorme contractverlenging voorafgaand aan dit seizoen tot en met 2028 vast bij Red Bull Racing. Voorlopig staat het rijdersduo dus vast bij het topteam uit Milton Keynes.

Twee zeges

Pérez is bezig aan zijn tweede seizoen bij Red Bull en won sindsdien aan de zijde van Verstappen vooralsnog twee races, inclusief de recente overwinning in Monaco. Eind 2020 schreef hij namens het toenmalige Racing Point in Bahrein zijn eerste koningsklasse-zege op zijn naam.

Verstappen reed bij Red Bull, sinds hij in mei 2016 promoveerde naar het topteam, eerder samen met Daniel Ricciardo en de vervolgens tegenvallende Pierre Gasly en Alexander Albon. Pérez bezet momenteel de derde plaats in de WK-stand. Verstappen heeft vijftien punten meer vergaard dan zijn kompaan – ondanks een uitvalbeurt meer van de Nederlander – en is de WK-leider.

Na twee eenjarige contracten is het Pérez’ eerste meerjarige verbintenis bij Red Bull. Het toont aan dat het topteam vertrouwen heeft in de teamgenoot van Verstappen en dat de trendbreuk van eind 2020 – door te kiezen voor een coureur buiten het eigen juniorenprogramma – de juiste keuze is geweest.