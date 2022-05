Sam Van Rossom en Ismael Bako uitgeschakeld in Spaanse play-offs, Retin Obasohan en Andy Van Vliet in halve finale Israëlische play-offs

Het seizoen zit erop voor Belgian Lions Sam Van Rossom en Ismael Bako bij respectievelijk Valencia en Manresa. De kwartfinales van de Spaanse play-offs vormden het eindstation. Collega Lions Retin Obason (Hapoel Jeruzalem) en Andy Van Vliet (Bnei Hertzeliya) blijven nog wel in de running voor een stek in de finale van de Israëlische play-offs.

Sam Van Rossom (3 rebounds, 2 assists) verloor met Valencia de beslissende derde wedstrijd van de kwartfinale en met 59-76 van Baskonia. De met een double-double uitpakkende Ismael Bako (16 punten, 11 rebounds) verloor dan weer met Manresa 74-83 van Real Madrid. Manresa werd met een sweep (2-0) uitgeschakeld.

In de Israëlische play-offs (halve finale) bracht Retin Obasohan (11 punten, 2 assists) de tussenstand na een 61-75 overwinning met Hapoel Jeruzalem bij Hapoel Holon op 1-1. Ook Andy Van Vliet (16 punten, 7 rebounds, 1 assist) won met Bnei Hertzeliya met 97-81 van Maccabi Tel Aviv en ook daar is de tussenstand 1-1. Een finale Retin Obasohan versus Andy Van Vliet blijft dus aan de orde!

Julie Allemand opent Franse finale met nederlaagJulie Allemand opende de Franse finale met ASVEL Lyon met een nederlaag. De Belgian Cat tekende voor 8 punten, 1 assist en 2 rebounds en verloor met ASVEL Lyon met 76-66 van Bourges. In deze best of five wordt de tweede partij vanavond en opnieuw in Bourges betwist. Na de finale reist Julie Allemand meteen naar Amerika voor een tweede seizoen in de WNBA en bij het Chicago Sky van assistent-coach Ann Wauters en Emma Meesseman.