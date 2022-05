VIDEO. Prachtige beelden uit volgwagen BORA-hansgrohe: ploegleider Gasparotto barst in tranen uit nadat Hindley de roze trui verovert in voorlaatste Giro-rit

Negentien etappes lang had Jai Hindley (BORA-hansgrohe) een roze droom, in de twintigste en voorlaatste rit werd ze werkelijkheid. Op de steile Passo Fedaia reed de Australiër indrukwekkend weg van Richard Carapaz en veroverde de roze leiderstrui. Hét beslissende moment van de Giro, dat beseften ze ook in de volgwagen.

Het was alles of niets voor Hindley en Landa in de twintigste rit wilden zij, en niet Carapaz, de Giro winnen. Dat had de Australiër perfect begrepen: op drie kilometer van de meet, op de steile Passo Fedaia, plaatste hij zijn ultieme aanval. Carapaz kon niet volgen en zag de roze trui door zijn vingers glippen. De rest is (Australische wieler)geschiedenis.

In de volgwagen besefte BORA-ploegleider Enrico Gasparotto (40) meteen hoe laat het was: het plannetje had gewerkt, zijn ploeg zou zonder ongelukken de 105de Ronde van Italië winnen. De tweevoudige Amstel Gold Race-winnaar, nog altijd één en al passie voor de koers, liet zijn tranen de vrije loop voor het mooiste moment uit zijn nog prille carrière als ploegleider. Het leverde prachtige beelden op (vanaf 3:30).