Diest/Herk-de-Stad

Jeroen ‘Smekke’ Smets (33) uit Herk-de-Stad is dinsdagochtend om het leven gekomen bij een ongeval op de Leuvensesteenweg in Diest. Hij was aan het werk als koerier van Bpost toen hij om nog ongekende reden inreed op een vuilniswagen. Hij laat een vrouw een twee jonge kinderen achter.