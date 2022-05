Exportverbod voor Belgisch varkensvlees opgeheven in 21 van 29 landen

Na de uitbraak stelden 29 landen beperkingen in op de invoer van Belgisch varkensvlees. Tegen eind 2021 hadden 21 landen het importverbod opgeheven, waardoor ongeveer de helft van het verlies werd teruggewonnen.

Toch houden nog steeds acht landen, waaronder China, Wit-Rusland, Australië en Taiwan, vast aan hun embargo op Belgisch varkensvlees. Voorts gaat het ook nog om de Dominicaanse Republiek, Sri Lanka, de Seychellen en Peru.

België mag er dan wel in geslaagd zijn om de ziekte uit te roeien op zijn grondgebied, toch waarschuwt het FAVV ervoor dat de situatie in de rest van Europa niet volledig onder controle is. Zo zijn er nog steeds veel besmettingen in Oost- en Zuidoost-Europa, net als in het oosten van Duitsland en in Italië. Jagers die in de getroffen gebieden zijn geweest, worden dan ook aangeraden om een aantal voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Ook consumenten kunnen hun steentje bijdragen door geen vlees of vleeswaren uit de getroffen gebieden mee te nemen en geen vlees of ander keukenafval te voederen aan varkens of everzwijnen.