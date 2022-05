Arts roept vrouwen op om niet meer in de douche te plassen: “Stop ermee”

Heel wat mensen plassen in de douche. Om tijd te besparen of omdat ze denken dat het hygiënischer is. Maar enkele artsen lanceren een oproep om daar onmiddellijk mee op te houden. Plassen in de douche kan voor heel wat problemen zorgen. Je blaas associeert het geluid van lopend water met naar het toilet gaan: “Iedere keer wanneer je je handen wast of je aan het afwassen bent, gaat je blaas denken dat je naar het toilet moet.”