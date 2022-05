“Feyenoord koopt KRC Genk-huurling Cyriel Dessers niet”

Na de finale van de Conference League van vorige week tegen AS Roma was al duidelijk geworden dat Feyenoord niet zo ver wil gaan voor de Nigeriaanse international als enkele buitenlandse clubs. Naast de koopsom van 4 miljoen euro, die Feyenoord wel zou willen betalen, zit er ook een groot salarispakket aan de 27-jarige Dessers vast, waardoor de totaalinvestering meer dan 10 miljoen euro zou gaan bedragen. Feyenoord heeft nog tot woensdagavond 1 juni om definitief te beslissen.

Dessers had dit seizoen een grote aandeel in het Europese succes van Feyenoord. Met tien goals in de Conference League was hij cruciaal in het bereiken van de finale in Tirana. In de Eredivisie scoorde hij nog eens negen keer en ook was hij eenmaal trefzeker in de KNVB-beker.

Robin van Persie

Wel werd er bij Feyenoord dinsdag een handtekening gezet. Robin van Persie blijft langer aan de club verbonden als jeugd- en veldtrainer. Zijn aflopende verbintenis is met twee seizoenen verlengd tot en met de zomer van 2024.

“Terugkijkend op mijn eerste jaar als trainer heb ik ontzettend veel geleerd en genoten”, evalueert Van Persie op de website van de club. “Het mooiste van het trainersvak is dat je spelers dingen ziet oppikken en daardoor iedere dag beter ziet worden. Ook volgend seizoen bestaat mijn trainingsgroep uit zeer talentvolle spelers en zal het weer een mooie uitdaging zijn om daarmee aan de slag te gaan.”

Van Persie heeft bij Feyenoord het elftal tot zestien jaar onder zijn hoede. Daarnaast is hij als spitsentrainer actief bij het eerste elftal.