Restaurantgasten verslikken zich door vrijend koppeltje op klif: “We dachten dat het yoga was”

Gasten van een restaurant in Engeland konden hun ogen niet geloven toen ze een koppel de liefde zagen bedrijven in het volle zicht op een tegenoverliggende klif. De minnaars werden gespot op een wandelpad, enkele meters boven de zee.

In het Engelse Falmouth vond afgelopen donderdag een ondeugend spektakel plaats. Op klaarlichte dag, omstreeks 13.30 uur, merkten enkele gasten van restaurant ‘Hooked on the Rocks’ wat vreemde bewegingen op de rand van een klif recht tegenover het restaurant. In eerste instantie konden ze niet thuisbrengen wat er gaande was, maar wanneer een van de aanwezigen besloot om de smartphone boven te halen om beelden van het fenomeen te maken, bleek al snel dat de activiteit minder onschuldig was dan eerst gedacht. De gasten schrokken zich een hoedje dat ze getuige waren van een avontuurlijk koppeltje dat vlak voor hun neus lag te vrijen. Schaamte kende het duo duidelijk niet.

“Op het eerste gezicht dachten we dat het om yoga ging, maar toen zoomde mijn partner in met haar telefoon en bevestigde wat we allemaal echt dachten dat ze aan het doen waren. Mijn partner was geschokt over hoe lang ze bezig waren. Ze waren nog steeds bezig toen we vertrokken”, klinkt het.