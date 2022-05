Twee Rode Duivels in Champions-League-elftal van het jaar, Real Madrid en Liverpool zijn hofleverancier

Dat Courtois de plek in doel krijgt, mag geen verrassing heten. De Limburger keept al een heel seizoen op hoog niveau, en in de finale was hij simpelweg onklopbaar. Met negen saves zette hij bovendien een record neer, waarmee hij zijn ploeg naar een 14e eindwinst loodste. Courtois krijgt in het ‘Team of the Season’ gezelschap van ploegmaats Luka Modric, Vinicius en Karim Benzema.

Ook verliezend finalist Liverpool vaardigt vier spelers af. De focus ligt op de defensie, met aanvoerder Virgil van Dijk, backs Trent Alexander-Arnold en Andy Robertson en verdedigende middenvelder Fabinho.

Kylian Mbappé (PSG), Kevin De Bruyne (Man City) en Antonio Rüdiger (Chelsea) zijn de eenzaten in de selectie.