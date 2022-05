Silke Weckx (Cassandra) heeft op de dressuurwedstrijd van de Kempische Regionale in Diepenbeek de eerste van vier manches voor de Cavalor Cup achter haar naam geschreven. De 21-jarige Tongerse zit nog maar acht jaar in het zadel en rijdt nog maar drie jaar in competitie, maar mag al terugblikken op een mooi palmares.