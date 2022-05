GEMEENTERAAD. Wachtlijst kinderopvang in Hechtel-Eksel loopt fors op

Kinderopvang: Het huishoudelijk reglement van het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang De Speelvogel krijgt enkele belangrijke aanpassingen. Schepen voor Kinderopvang Nele Lijnen lichtte toe dat een nieuw inschrijvingssysteem korter op de bal zal spelen, en de ouders ook beter zal informeren. Ook wordt een pedagogische coach aangesteld als bijkomende ondersteuning. Er wordt een lichte stijging in de tarieven doorgevoerd met een maximaal dagtarief van 13 euro. Wel wordt een sociaal tarief ingevoerd. “De verhoging is nodig omwille van de budgettaire werking, maar ook om niet noodzakelijk gebruik te ontmoedigen”, stelde de schepen die ook wees op een recent fenomeen van wachtlijsten die soms oplopen tot 20% van de opvangplaatsen. Oppositieraadslid Raf Truyens (cd&v) stelde dat wachtlijsten niet getolereerd mogen worden, en zo snel mogelijk moeten worden weggewerkt. Schepen Lijnen reageerde dat de belangrijkste oorzaak geen locatieprobleem is. “Maar het niet kunnen werken op een volledige personeelscapaciteit in combinatie met een groeiende vraag door een stijgende actieve bevolking. Door eventueel naar één locatie te gaan in Eksel zouden we een verminderde personeelscapaciteit gemakkelijker kunnen opvangen”, luidde het. “We zoeken naar creatieve oplossingen door in de zomermaanden te gaan naar twee of zelfs één locatie in combinatie met zomerkampen. Ook verwachten we dat het nieuwe inschrijvingssysteem een positieve invloed zal hebben.”

Jaarrekening: Burgemeester Jan Dalemans (HE) legde een afgesloten jaarrekening 2021 voor met een beschikbaar budgettair resultaat van 6,8 miljoen euro, dat is 4,7 miljoen euro meer dan begroot in de meerjarenplanning. Het overschot bij het exploitatiesaldo bedraagt 1,3 miljoen euro en aan investeringszijde 2,7 miljoen euro. De autofinancieringsmarge van 2,4 miljoen euro is 1,3 miljoen euro positiever dan voorzien in de meerjarenplanning. Dalemans sprak zijn tevredenheid uit over de realisatiegraad van 45 % wat betreft de geplande investeringen. Oppositieraadslid Sven Saenen reageerde dat dit laatste getuigde van weinig ambitie, en dat er moet gestreefd worden naar meer accurate ramingen. “Er zijn jaren geweest van 20% realisaties. Verschuivingen in investeringen gebeuren ook vaak buiten onze wil om, zeker in volle coronaperiode”, reageerde Dalemans. Cd&v is tevreden dat grote projecten op de rails staan. Raadslid Jan Vangenechten waarschuwde wel voor de inflatie en stijgende exploitatiekosten die de komende jaren zullen wegen op de autofinancieringsmarge.

Stikstof: Tijdens de vragenronde wou raadslid Raf Truyens (cd&v) weten of het beleid een bezwaar zal indienen in het kader van het openbaar onderzoek rond de stikstofaanpak. “We proberen onze landbouwers zo veel mogelijk te verdedigen. Daarom gaan we nu na hoe we het best zullen reageren”, stelde burgemeester Dalemans.