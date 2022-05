Officieel: ex-speler Sébastien Pocognoli nieuwe hoofdcoach van Genkse U18

Sébastien Pocognoli is de nieuwe hoofdcoach van de U18 van KRC Genk. Dat maakte blauw-wit dinsdagmiddag bekend.

Bij zijn vertrek vijftien jaar geleden naar AZ beloofde Pocognoli (inmiddels 34) om ooit terug te keren naar Genk. De voormalige linksachter, die vijftig wedstrijden speelde in het eerste elftal van KRC Genk, heeft woord gehouden en wordt nu dus hoofdcoach van de U18. De plaats was vacant omdat Jan Wuytens, die de U18 vorig seizoen onder zijn hoede had, de stap zet richting A-kern.

“Ik ben enorm blij deze kans te krijgen bij de club waar het voor mij ooit allemaal begon en kijk ook al uit naar het avontuur dat ons wacht in de UEFA Youth League”, zegt Pocognoli, die afgelopen seizoen trainer was bij de beloften van Union.