Rode Duivels vieren feest: (oud-)internationals krijgen hun trainersdiploma, Walk of Fame voor jubilarissen

Veel schoon volk in Tubeke dinsdagmorgen, waar een aantal (oud-)Rode Duivels hun trainersdiploma uitgereikt kregen. Onder meer Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen en Dries Mertens hebben voortaan een UEFA A License in hun bezit. Daarnaast werd ook een Walk of Fame onthuld voor de internationals met meer dan 100 caps.