Club Brugge op een zucht van Barça-spits Ferran Jutgla, die 4,5 miljoen euro kost

Jutgla wist al even dat hij ging vertrekken bij Barça, waar hij afgelopen seizoen acht matchen in de A-ploeg speelde, maar vooral negentien keer scoorde voor de B-ploeg in derde klasse. De Spanjaard wilde zelf graag naar Club komen en blauw-zwart is nu bezig met het afronden van de definitieve transfer. Na de komst van Björn Meijer (6 miljoen euro) wordt het de tweede transfer van die grootteorde. Jutgla staat bekend als een beweeglijke aanvaller met een prima mentaliteit en kan je dus enigszins vergelijken met Sargis Adamyan. De kans dat de Armeniër blijft, wordt zo weer kleiner.

Na de spits moet ook nog een flankaanvaller volgen, maar voor de dossiers van Christos Tzolis (20, Norwich City) en Kastriot Imeri (21, Servette) is er nog geen witte rook in zicht. dvd)