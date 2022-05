Kwart van Belgische werknemers werkt voor multinational

Dat multinationale bedrijven een belangrijke rol spelen in de Belgische economie, met een traditie van openheid voor buitenlandse investeringen, is geen verrassing. Het Planbureau identicifeerde in zijn studie 1.800 Belgische multinationals en 1.600 buitenlandse multinationals met minstens één filiaal in België.

Vooral de buurlanden komen in beeld wanneer de multinationale groepen in kaart worden gebracht. Zo controleren de Belgische groepen bijna 7.500 dochterondernemingen in het buitenland, waarvan er 42 procent in een van de buurlanden (Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland) gevestigd zijn. En van de 1.600 buitenlandse multinationals is de moedermaatschappij in de helft van de gevallen in een buurland gevestigd. De Verenigde Staten zijn daarnaast goed voor 16 procent van de moedermaatschappijen.

De multinationals tellen samen bijna 10.000 dochterondernemingen in België. “Dit cijfer is weliswaar laag in vergelijking met de honderdduizenden ondernemingen die in België actief zijn”, stipt het Planbureau aan. Maar “de Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een multinationale groep zijn relatief groter en nemen een aanzienlijk deel van de economische activiteit van het land voor hun rekening”.

Het belang van die multinationals voor de Belgische economie is dan ook niet te onderschatten: Belgische dochterondernemingen van buitenlandse groepen zijn goed voor bijna 30 procent van het bbp, meer dan 15 procent van de werkgelegenheid en 55 procent van de uitvoer. Ondernemingen die deel uitmaken van Belgische multinationale groepen zijn goed voor 15 procent van het bbp, 10 procent van de werkgelegenheid en 20 procent van de uitvoer.

Uit de studie blijkt nog dat het aandeel van multinationale groepen groter is in de verwerkende nijverheid dan in de dienstensector. Ze hebben ook een groter aandeel in technologie- en kennisintensieve activiteiten. Buitenlandse bedrijven domineren sectoren zoals het bankwezen, de staalindustrie en de productie van frisdranken, terwijl Belgische multinationals een groter gewicht hebben in de chemische industrie.