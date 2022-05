Vlaamse primeur: eerste Biomassaplein staat in Houthalen

Het Biomassaplein is een samenwerking tussen de provincie, afvalverwerker Bionerga en het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK). Door een goed landschapsbeheer van zijn houtkanten zit het RLLK in de wintermaanden met tonnen aan houtsnippers. Tonnen aan ongebruikte biomassa. Bionerga gaat deze houtsnippers daarom omvormen tot duurzame energie en als een alternatief voor de steeds duurdere wordende fossiele brandstoffen.

© Chris Nelis

Korte keten

Bionerga bouwde daarvoor het eerste Biomassaplein van Vlaanderen, met steun van Limburg Sterk Merk. “Na jaren van plannen zijn we deze maand begonnen met het proefdraaien”, zegt algemeen directeur Philip Peeters. “Vandaag wordt 420 ton droge houtsnippers uit Hamont-Achel gedroogd. De verwarmingsmachine zorgt ervoor dat er het vochtgehalte zakt onder de 20 procent. Op, deze manier ontstaat er een biomassa met een hoge calorische waarde.”

Na het drogingsproces haalt een zeefinstallatie metaalresten en andere vervuilingen eruit. Zo blijven er enkel kwaliteitsvolle gedroogde snippers over die de markt op kunnen. “Bedoeling is wel niet om ze naar het buitenland of naar de andere kant van Vlaanderen te verschepen”, verduidelijkt Peeters. “De houtsnippers moeten in plaatselijke verwarmingsketels terechtkomen. We willen gaan voor duurzaamheid, circulaire economie via een korte keten.”

Scholen

Maar een verwarmingsketel voor houtsnippers in eigen tuin zit er nog niet meteen in. Enkel grote gebouwen als scholen, sporthallen of stadhuizen kunnen gebruiken maken van zo’n installatie. Het prijskaartje bedraagt bovendien ook zo’n 250.000 euro. “Maar je moet het in zijn totaliteit bekijken”, zegt gedeputeerde Bert Lambrechts. “De olieprijzen en energieprijzen zullen niet meteen dalen. Per gemeente zal men de afweging moeten maken of het rendabel is.”