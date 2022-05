Cd&v pleit voor volledig rookvrije buitenruimtes: “Geen sigaret meer in het straatbeeld”

Volgens De Rudder en Schryvers is de sigaret nog te aanwezig in het straatbeeld en komen kinderen en jongeren er nog te makkelijk mee in contact. Voor de twee cd&v-parlementsleden spreken de cijfers nochtans voor zich. Zo veroorzaakt roken in ons land jaarlijks voor 14.000 vroegtijdige overlijdens. Meestal begint men ook op jonge leeftijd te roken, al geeft bijna drie kwart van de rokers toe later spijt te hebben ooit gestart te zijn.

De twee willen de sigaret zoveel als mogelijk bannen uit de leefwereld van kinderen en jongeren. “Zien roken, doet roken. Wie nooit begint met roken op jonge leeftijd, rookt meestal ook niet op latere leeftijd”, klinkt het.

Er geldt vandaag al een rookverbod in openbare binnenruimtes, zoals openbare gebouwen, scholen en het openbaar vervoer. De Rudder en Schryvers hebben eerder al voorgesteld om het rookverbod uit te breiden naar publieke buitenruimtes, minstens op plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen.

Maar de twee cd&v’ers willen graag een stap verder gaan en pleiten nu voor volledig rookvrije buitenruimtes. “Geen sigaret meer in het straatbeeld”, klinkt het. “Door dit nu al te doen voor zones waar veel kinderen en jongeren komen, vermijden we niet alleen dat jongeren passief meeroken, maar ook dat ze door rookgedrag te zien ook zelf de stap zetten en beginnen met roken. Willen we ervoor zorgen dat er echt een rookvrije generatie komt dan moeten we resoluut de plaatsen waar in het openbaar wordt gerookt inperken”, besluiten De Rudder en Schryvers.